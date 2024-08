Calciomercato | Juventus Liverpool avanza per Chiesa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'operazione si potrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro(INGHILTERRA) -al lavoro per Federico. Secondo quanto riportato da "The Athletic", i Reds avrebbero messo nel loro mirino l'esterno d'attacco della, in uscita dal club bianconero. Il club inglese