Calciomercato Juventus il FUTURO di Djalo | ecco la SITUAZIONE sul difensore bianconero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilpotrebbe cambiare idea suldi, ex terzino del Lille.laIlè in bilico suldi Tiago. Secondo Gianluca Di Marzio, l’ex Lille è sempre stato tra i possibili esuberi in casavisto il pochissimo spazio che si è ritagliato. A questo punto della stagione