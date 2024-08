Calciomercato Juventus Arthur RIFIUTA l’OFFERTA | la SITUAZIONE dopo la scelta del centrocampista

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilsta cercando di muovere le ultime pedine per quanto riguarda le uscite Ilè al lavoro per vendere gli ultimi esuberi rimasti in rosa, ormai fuori dal progetto Thiago Motta. Tra questi c’è anchebrasiliano reduce dal prestito alla Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, su di lui ci sarebbe