Calciomercato Juve Chiesa va al Liverpool | le news

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Federicolascia lantus e va al. E' lo stesso giocatore a confermare ledie la fumata bianca nella trattativa.oggi viene intercettato da Sportitalia in aeroporto a Torino prima di prendere il volo per l'Inghilterra. "Sono felicissimo per questa nuova avventura, non vediamo l'ora io e L'articolova al: leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su GoogleNessun post correlato.