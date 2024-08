Calciomercato Barcellona arriva il colpo dal LIVERPOOL | la FORMULA e TUTTI I DETTAGLI dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Iltenta l’acquisto a pochi giorni dalla fine della sessione estiva direttamente dalIlha trovato probabilmente il tassello che serviva per il centrocampo. Il giocatore in questione è Stefan Bajcetic, calciatore promettente deldi Slot. Secondo Fabrizio Romano, dopo il prestito al Salisburgo, Bajcetic verrà presto in prestito