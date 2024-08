Calcio | Ronaldo Penso che chiuderò carriera all' Al Nassr

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Potrei smettere fra due o tre anni" ROMA - Per smettere c'è ancora tempo ma con molta probabilità l'Alsarà il suo ultimo club. A 39 anni suonati, Cristianosi sente ancora un calciatore e pensa solo ad andare avanti. "Non so se mi ritirerò a breve, forse fra due o tre anni, ma probab