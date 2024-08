Calcio | Conference Quarta Fiorentina preparata e pronta a tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Non sarà una gara facile, può succedere di" FIRENZE - "La prima cosa che non dobbiamo sbagliare domani è l'approccio. L'atteggiamento con cui siamo scesi in campo nella partita di andata non è stato giusto, quindi la prima cosa domani è farlo nel modo giusto, con la voglia di vincere non solo