Cagliariocculta madre morta in freezer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 9.45 Ha occultato per anni il corpo dellanelper intascare la pensione. E' avvenuto a Sarroch, città metropolitana di Cagliari.L'uomo, 55 anni, è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo le prime informazioni, la donna è deceduta circa 2 anni fa per cause naturali. Il cadavere è stato rinvenuto grazie a una perquisizione domiciliare effettuata dai militari. Era all'interno di un congelatore al pianterreno della casa.