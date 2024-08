Bolkestein in Emilia Romagna Corsini | Entro 15 giorni le linee guida per i balneari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bologna, 28 agosto 2024 – Tutti d’accordo, associazioni di categoria e sindacati, per condividere un percorso comune indicato dalla Regione e adottarecondivise per aiutare i Comuni della rivierano-romagnola a realizzare le evidenze pubbliche, salvare così il settore balneare e dargli una prospettiva futura certa e definitiva. È questo in sintesi il positivo risultato degli incontri organizzati oggi e voluti dalla Regione per risolvere la situazione di stallo riguardante l'applicazione della Direttivain, diventata particolarmente critica di fronte alle promesse non mantenute del Governo, con il rinvio dell'approvazione di una norma chiara e risolutiva riguardo alla regolamentazione delle concessioni. Bagnini all’ultima spiaggia. Il governo: gare dal 2025.