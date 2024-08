Bocchette dell’aria obbrobrio estetico e rumore continuo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "e grande fastidio per il". La denuncia arriva dall’avvocato Cristina Marangoni, residente in via Padre Matteo Ricci in centro storico a Macerata. "Di fronte alla mia abitazione c’è il retro di Bper Banca, il cui ingresso dà su corso della Repubblica. Dopo i recenti lavori fatti sulla via sono apparsi due obbrobri estetici che, probabilmente, accolgono ledel condizionamento della banca, messi quindi per incanalare l’aria. Oltre alla bruttezza estetica, affiancata a dei monumenti storici come quelli circostanti, il disagio arriva dal forteche questi causano una volta attivi". Ulteriore disagio, la diminuzione del numero di parcheggi a disposizione dei residenti, già ai minimi termini.