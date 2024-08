‘Blush blindness’ ovvero la dipendenza da blush che accende troppo! le guance

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Negli ultimi anni, il mondo del make-up ha visto un’impennata nell’uso del, tanto che un fenomeno chiamato “blindness” è diventato virale sui social, in particolare su TikTok. Questo termine si riferisce all’incapacità di rendersi conto di quantosi sta applicando, fino a raggiungere un look decisamente esagerato, in cui lediventano finaccese. Ma come siamo arrivati a questo punto? Il, una volta relegato a un tocco finale delicato, è diventato un elemento chiave nel trucco moderno, soprattutto tra i giovani, spinto da nuove tendenze di bellezza che esaltano il colore e l’espressività del viso.