Bersani | Scuse a Vannacci? Mai Se dovrò pagare non saranno 49 milioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ex segretario del Partito Democratico Pier Luiginon si è pentito di aver insultato il generale Roberto. E lo dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera: «Con quella domanda, che rifarei tutti i giorni, non ho insultato, ma le idee regressive che la destra sta sdoganando e che ci rubano il futuro. Mi sto occupando di quel rancore che le destre stanno scagliando contro i diritti sociali e civili. Mi rivolgo al famoso campo progressista, perché queste idee contro tutto quel che è diverso richiedono una battaglia a viso aperto».dice di aver ricevuto «valanghe di solidarietà, ma non è un problema di. Chi condivide, alzi la voce. Loro, chiamiamoli fascisti o come vogliamo, si nascondono sotto la scusa della critica al politicamente corretto e per questo io non lo sono stato».