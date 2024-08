Bersani con la bava alla bocca | Ridirei tutto su Vannacci Il generale lo stuzzica | Invitami alla Festa dell’Unità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024)coglione? E’ il botta e risposta dell’estate che si colora di nuovi sviluppi. L’ex segretario Pd Pierluiginon lascia, anzi raddoppia. “Scuse al, mai.”. E afferma che è tutta “colpa della destra” che “sta sdoganando idee regressive”. Non tarda ad arrivare la replica delora eurodeputato della Lega: “Mi inviti. Andiamo con ordine con il duello d’agosto., furore contro. “E’ colpa delle destre”in un’intervista al Corriere della Sera oggi in edicola ribadisce con furore di rifiutare l'”offerta di pace” consegnatagli via social da. Che si era detto pronto a ritirare la querela per diffamazione segli avesse porto pubbliche scuse. Figuriamoci.che già aveva rifiutato di chiuderla lì nell’intervista dato fondo ail suo furore.