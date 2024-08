Batista | Non sono mai stato così magro da quando avevo 19 anni diminuire il peso è stata una sfida

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dave Bautista, noto per i suoi ruoli di rilievo in film acclamati, continua a essere un personaggio molto richiesto nell’industria dell’intrattenimento. Prima di ottenere il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia della Marvel, Bautista aveva rivelato di essere in difficoltà economiche a causa di problemi fiscali. Tuttavia, la sua interpretazione di Drax ha lanciato la sua carriera, portandola a ruoli di rilievo in Blade Runner 2049, Dune e altri. L’attore 55enne ha subito di recente una significativa trasformazione corporea, della quale ha parlato in una recente intervista. Le sue parole “Probabilmente nonmaida19. Ilpiù elevato che abbia mai raggiunto èdi 168 kg.ho iniziato a combattere, pesavo circa 147 kg, e per la maggior parte della mia carriera di wrestler, circa 132 kg. Ora arrivo a 109 kg.