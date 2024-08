Basta spuntoni anti-piccioni in Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’affondo, con tanto di foto, è del consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi: "Pericolosidi metallo per respingere gli uccelli all’esterno del palazzo dei consiglieri comunali appena ristrutturato. Sostituiamoli subito!". L’ambientalista spiega che "per dissuadere la posa degli uccelli sono stati posti sui davanzali, e di fianco alle finestre, pericolosi e sottili respingitori di metallo, ignorando che ogni anno, per l’associazione Gaia Animali e Ambiente, centinaia di volatili vengono trafitti dai respingitori metallici". Non è finita: "Gaia e il suo presidente Edgar Mayer da anni portano avuna campagna di sensibilizzazione per la sostituzione con dissuasori sintetici con la punta arrotondata che svolgono la stessa funzione ma non provocano sofferenze ai volatili.