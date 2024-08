BARBARA D’URSO VENDE I VESTITI INDOSSATI NEI 20 ANNI A MEDIASET PER BENEFICENZA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 28 agosto 2024)mette in vendita tutto il guardaroba indossato nei 20di conduzioni a, da Grande Fratello a Live passando per Pomeriggio 5. Il ricavato andrà inad Arimo per aiutare i ragazzi fragili. Trascrizione del video messaggio diRagazzi, ricordate Grande Fratello 4, anno 2005? Perché sono vestita così? Perché sto per condividere con voi una cosa molto bella che faccio, anzi che faccio col cuore. Come voi sapete, poco più di un anno fa, si è interrotto in maniera diciamo un po’ brusca il mio rapporto con, che durava da tantissimi. Un’azienda che mi ha dato tanto, un’azienda alla quale ho dato veramente tutto. Il mio contratto andava avanti fino al 31 dicembre, quindi io ho voluto e ho dovuto rispettare il contratto.