Atalanta è il giorno di Odilon Kossounou | in corso le visite mediche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un altro nuovo innesto per l’di Gian Piero Gasperini:è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina di Milano questa mattina (mercoledì 28 agosto) per svolgere ledi rito. Classe 2001, il difensore ivoriano approda a Bergamo in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, che potrebbe anche diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni (facilmente raggiungibili). Foto @bc Con i Werkself ha giocato complessivamente 102 partite, 34 delle quali nella trionfale stagione scorsa, conclusa con le vittorie in Bundesliga e in Dfb-Pokal, più la sconfitta contro la Dea a Dublino in finale di Europa League (dovenon scese in campo).