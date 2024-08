Atalanta | dubbio Zaniolo! Torna Lookman ma si ferma Hien

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le ultime dall'allenamento dei bergamaschi L'di Gian Piero Gasperini è al lavoro in vista del match contro l'Inter, in calendario venerdì alle ore 20:45. Il club bergamasco scalda i motori e fronteggia alcune situazioni, tra infermeria e spogliatoio, che per forza di cose hanno ripercussioni anche sul Fantacalcio. La notizia meno positiva per i fantallenatori riguarda Nicolò