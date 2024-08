Appello della Polizia per monili ritrovati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Viareggio, 28 agosto 2024 -in merito a diversiin oro rinvenuti sul territorio come probabili oggetti di furto. Si tratta, complessivamente, di 22 preziosi al momento non reclamati da nessuno. La, pertanto, ha la necessità di risalire ai proprietari dei. Le persone che dovessero riconoscere, tra queste fotografie, oggetti di loro appartenenza, possono rivolgersi alla squadra anticrimine del commissariato di Viareggio.