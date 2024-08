Anziana scompare misteriosamente nel bosco | ritrovata viva grazie al Rosario

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una donna di 89 anni, Giuseppina Bardelli, era scomparsa dal 21 agosto scorso in un. È miracolosamente sopravvissuta. La fede è un qualcosa che non si può spiegare e nei momenti in cui meno ci se lo aspetta, in quelli più duri, tirarla fuori è fondamentale. Fede che vuol dire anche coraggio, tenacia, il L'articolonelalproviene da La Luce di Maria.