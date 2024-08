Anche quanto ci piace più fare alla lunga può venire a noia Vale per le passeggiate al mare come per il piatto preferito E le relazioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Stare ale poi tornaresolita vita hanno in comune qualcosa di buono: spezzano la routine. E apare noi abbiamo proprio bisogno di questo, di disabituarci. Staccare è l’unico modo per riuscire ad apprezzare luoghi eche a un certo punto ci sembrano noiosi, mail solo metodo per non giustificare situazioni tossiche che non riconosciamo perché ci siamo assuefatti.