Alessio è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non sono soltanto Michele Longobardi e Francesca Sorrentino i nuovi tronisti di. A cercare l’anima gemella all’interno del dating show di Maria De Filippi ci sarà anchediha 31 anni. Si è lanciato nella ristorazione, da imprenditore, a soli 22 anni. Arriva da Santa Marinella e vive da solo. Ex militare, ha sempre lavorato, e “tutto quello che ho me lo sono creato da solo, anche grazie al piccolo aiuto dei miei genitori“. Sportivo, pratica da anni il pugilato. E’ un tipo molto estroverso e scherzoso, ma “se la giornata per me è no, è no“. Quando litiga, di solito, dice anche cose che non pensa, pur essendo capace di fare dei passi indietro quando è certo di avere sbagliato. Sono una persona che non si accontenta mai. Quando raggiungo un obiettivo me ne pongo sempre subito un altro.