Aldilà digitale | il 61% degli italiani si preoccupa dell’eredità online del defunto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 agosto 2024. Secondo i risultati dello studio di Kaspersky “Entusiasmo, superstizione e grande insicurezza – Come gli utenti di tutto il mondo si confrontano con l’universo” in Italia il 55% dei consumatori ritiene che le identità dei defunti siano particolarmente vulnerabili al furto. Per quanto riguarda il ricreare la propria presenza