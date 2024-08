Acquisto 30% di Fimeur Firmato il pre-accordo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Brugola Oeb (in foto l’ad Jody Brugola), multinazionale leader nella produzione di viti per il settore automotive ha annunciato la firma del preper l’acquisizione del 30% delle quote diSrl, società bresciana specializzata nei trattamenti di fosfatazione. L’acquisizione sarà completata entro la fine di settembre.