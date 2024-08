A Cava le celebrazioni dedica alla Pergamena Bianca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Inizieranno venerdì ade ‘ Tirreni lestoricheno”: una tre giorni di suggestive manifestazioni che si articolerà dal 30 agosto al primo settembre, organizzata dall’associazione Sbandieratori “Città de la” presieduta da Felice Abate. L’evento ci riporta indietro di 564 anni, e precisamente a quel quattro settembre 1460, dati in cui il re Ferrante primo d’Aragona concessecittadinanza cavese un ‘diploma in bianco’ per la fedeltà dimostrata e per non essersi piegata agli angioini durante la guerra per la successione al trono di NAPOLI (che all’epoca si chiamava “Regnum Siciliae citra Pharum”, Regno di Sicilia al di qua del faro). La “” era, insomma, una sorta di concessione incondizionata per la popolazione cavese che si era battuta con le sue milizie nella battaglia di Sarno.