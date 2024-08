5 segnali che indicano una coppia felice

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Quando ci si è lasciati è normale rianalizzare tutto: dalla propria storia, alle litigate, al perché è finita, in una sorta di moviola al rallentatore. E solitamente arriva anche una domanda fatidica: perché questae la mia non ha funzionato? Dietro infatti alla felicità in due ci sono una serie di atteggiamenti e comportamenti che spesso sono sottovalutati e invece sono fondamentali per non far sentire il partner scontato.