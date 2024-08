Vuelta a España 2024 Wout van Aert | Una vittoria molto bella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Arriva una meravigliosa tripletta pervanalla. Il corridore belga è sicuramente il più pimpante nel grande giro iberico, sta dando spettacolo vincendo sia allo sprint che attaccando da lontano ed oggi ha dominato in lungo e in largo nella frazione con arrivo in quel di Baiona. Le sue parole al traguardo, con prima una dedica a tifosi speciali: “Non capita spesso di poter vincere quando la mia famiglia viene a vedermi in gara, quindi questo rende tutto ancora più speciale e davvero bello”. Sull’inizio di tappa durissimo: “Il mio obiettivo era davvero quello di essere nella fuga, ma ho avuto difficoltà nella prima salita. Stavo quasi per mollare, ma ho deciso di provarci ancora una volta poco prima della cima. Anche dopo, abbiamo dovuto lottare per 50 chilometri con un piccolo margine.