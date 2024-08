Vignole Borbera incidente sulla A7 in direzione Genova morto un camionista e ferito un operaio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Gravenella serata di ieri, 26 agosto,A7 all’altezza di, in provincia di Alessandria, in. Intorno alle 22,40 un furgoncino che trasportava esche per la pesca ha travolto ad alta velocità uno dei mezzi fermi sul tratto autostradale per l’allestimento