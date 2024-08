VIDEO – Cagliari-Como 1-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilpareggia in casa 1-1 contro ilin casa. Patrick Cutrone ritrova il gol inA con la squadra neopromossa, ma non trova i primi tre punti del campionato. PAREGGIO –chiudono il posticipo del lunedì pomeriggio diA con il risultato di 1-1. La squadra di Davide Nicola non riesce a mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. Si deve arrendere al secondo pari consecutivo in due partite di campionato. Il gol di Roberto Piccoli, il primo dell’anno, al minuto 44 su assist insolito di Sebastiano Luperto non è bastato per la vittoria finale. Patrick Cutrone è tornato alla rete nella massimae ha sfruttato la sponda di testa di Alberto Dossena depositando la palla in porta dal secondo palo. Ilha rischiato poi prima del fischio di fine match.