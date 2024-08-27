Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 20:30 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 19 : 45 - SEMPRE SU VIA CASILINA IN PROVINCIA DI ROMA SEMPRE TEMPORALI RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU TRA SAN CESAREO E ROMA, A COMPLICARE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO POMERIGGIO DI MALTEMPO, VALIDA FINO ALLE 20 L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE, PRESTARE ATTENZIONE SITUAZIONE CHE VA A NORMALIZZARSI SULLE AUTOSTRADE TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI PER MALTEMPO IN DIRAMAZIONE ROMA SUD E SULLA ROMA TERAMO TRA IL RACCORDO E L’A1 MILANO NAPOLI A ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA AL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO RESTA COMUNQUE FORTEMENTE RALLENTATO TRA PONTINA E NOMENTANA IN ESTERNA CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA ANCORA ATTIVO SULLA ROMA FIUMICINO L’INCIDENTE CHE CREA CODE TRA TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO MALTEMPO CHE CREA DISAGI NELLA ZONA AD EST DI ROMA CON TRAFFICO RALLENTATO SU NOMENTANA TIBURTINA E CASILINA.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 19 : 15 - ANDIAMO A ROMA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA AL RACCORDO ANULARE E SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO MALTEMPO CHE CREA DISAGI ANCHE A VITERBO , TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA CASSIA DALLA CIRCONVALLAZIONE A PORTA ROMANA, E PER ALLAGAMENTO SI STA IN CODA ANCHE SULLA TANGENZIALE OVEST DALLA ROTATORIA DI PORTA FIORENTINA A LARGO MEUCCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, CI SONO CODE DA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI ANZIO CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 18 : 45 - ANDIAMO A ROMA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA AL RACCORDO ANULARE E SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO MALTEMPO CHE CREA DISAGI ANCHE A VITERBO , TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA CASSIA DALLA CIRCONVALLAZIONE A PORTA ROMANA, E PER ALLAGAMENTO SI STA IN CODA ANCHE SULLA TANGENZIALE OVEST DALLA ROTATORIA DI PORTA FIORENTINA A LARGO MEUCCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, CI SONO CODE DA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI ANZIO CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Sanità in ginocchio, il pronto soccorso a Isili resta chiuso: 'Salute dei cittadini messa a rischio' - ... già disagiato e con una viabilità e un sistema di trasporti carenti', attacca il sindaco di Isili, ... Bartolazzi, e alla presidente della Regione, Todde. Le proteste non sono servite, ... castedduonline
- Nuova SS106 in Calabria, complimenti al Ministro delle Infrastrutture per l'Impegno dichiara l'On. Rossano Sasso - Calabria Reportage - "Questa iniziativa ambiziosa cambierà radicalmente il volto della viabilità calabrese, con la ... sede della Regione Calabria e del Polo Universitario." L'On. Sasso evidenzia l'importanza di queste ... calabriareportage
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