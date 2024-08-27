Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 19:45 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 19 : 15 - IN PROVINCIA DI ROMA SEMPRE PER TEMPORALI CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA SAN CESAREO E LAGHETTO. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. ANDIAMO A ROMA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA AL RACCORDO ANULARE E SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO MALTEMPO CHE CREA DISAGI ANCHE A VITERBO , TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA CASSIA DALLA CIRCONVALLAZIONE A PORTA ROMANA, E PER ALLAGAMENTO SI STA IN CODA ANCHE SULLA TANGENZIALE OVEST DALLA ROTATORIA DI PORTA FIORENTINA A LARGO MEUCCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, CI SONO CODE DA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI ANZIO CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 18 : 45 - RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO POMERIGGIO DI MALTEMPO, VALIDA FINO ALLE 20 L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE, PRESTARE ATTENZIONE A TAL PROPOSITO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN AUTOSTRADA IN A1 FIRENZE ROMA TRA ROMA NORD E PONZANO ROMANO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE AL VEICOLO IN PANNE AL KM 521 VERSO FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER MALTEMPO ANCHE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E VALMONTONE E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DALL’AUTOSTRADA ALLA BARRIERA DI ROMA.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 18 : 15 - IN PROVINCIA DI ROMA SEMPRE PER TEMPORALI CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA SAN CESAREO E LAGHETTO. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE: CIRCOLAZIONE RALLENTATA DALLE ORE 17:35 PER UN GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DI GALLESE. ANDIAMO A ROMA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA AL RACCORDO ANULARE E SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO MALTEMPO CHE CREA DISAGI ANCHE A VITERBO , TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA CASSIA DALLA CIRCONVALLAZIONE A PORTA ROMANA, E PER ALLAGAMENTO SI STA IN CODA ANCHE SULLA TANGENZIALE OVEST DALLA ROTATORIA DI PORTA FIORENTINA A LARGO MEUCCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, CI SONO CODE DA VIA PONTINA IN DIREZIONE DI ANZIO CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
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