Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 18:15 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 18.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio POMERIGGIO DI MALTEMPO, VALIDA FINO ALLE 20 L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA Regione, PRESTARE ATTENZIONE A TAL PROPOSITO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN AUTOSTRADA IN A1 FIRENZE Roma TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE AL VEICOLO IN PANNE AL KM 521 VERSO FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO PER MALTEMPO ANCHE SULLA Roma NAPOLI TRA L’A24 E VALMONTONE E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DALL’AUTOSTRADA ALLA BARRIERA DI Roma. IN PROVINCIA DI Roma SEMPRE PER TEMPORALI CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA SAN CESAREO E LAGHETTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 17 : 45 - SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA FALCIANO E CANCELLO IN DIREZIONE NAPOLI PER INCENDIO I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE OVEST DALLA ROTATORIA DI PORTA FIORENTINA A LARGO MEUCCI NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LAVINIO E GENIO CIVILE CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 17 : 15 - IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 16. IL DETTAGLIO SULLA SEZIONE “PROSSIMI ARRIVI” DEL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA DELL A1 TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE PERMANGONO PERO’ ANCORA CODE DI SMALTIMENTO SEMPRE IN A1 MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI SI REGISTRANO INVECE CODE PER MALTEMPO IN PARTICOLARE TRA FERENTINO E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO QUINDI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITERBO STA CREANDO CODE IN DIREZIONE ORTE INOLTRE PER MALTEMPO CODE ANCHE DA BAGNI DI VITERBO A VITORCHIANO NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA CASSIA NORD DA FIERA DI VITERBO ALLA UMBRO LAZIALE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA PER LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 16 : 30 - IL DETTAGLIO SULLA SEZIONE “PROSSIMI ARRIVI” DEL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. ASTRALSPA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA DELL A1 TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE PERMANGONO PERO’ ANCORA CODE DI SMALTIMENTO SEMPRE IN A1 MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI SI REGISTRANO INVECE CODE PER MALTEMPO IN PARTICOLARE TRA FERENTINO E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO QUINDI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITERBO STA CREANDO CODE IN DIREZIONE ORTE INOLTRE PER MALTEMPO CODE ANCHE DA BAGNI DI VITERBO A VITORCHIANO NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA CASSIA NORD DA FIERA DI VITERBO ALLA UMBRO LAZIALE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA PER LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Scuola, Buonopane: 'Auspico che quest'anno la Regione sia più attenta al territorio irpino' - Mi auguro che, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, la Regione sia più attenta ad ... Siamo all'opera anche per migliorare la viabilità in vista del G7' Non solo progetti per il miglioramento ... avellinotoday
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