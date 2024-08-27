Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 17:45 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio POMERIGGIO DI MALTEMPO, VALIDA FINO ALLE 20 L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA Regione, PRESTARE ATTENZIONE A TAL PROPOSITO TROVIAMO CODE IN A1 FIRENZE Roma TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO PER UN VIOLENTO TEMPORALE CHE SI STÀ ABBATTENDO NELLA ZONA MALTEMPO CHE CREA DISAGI ANCHE A VITERBO , TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA CASSIA SUD E VIA SANTA MARIA IN GRADI, E PER ALLAGAMENTO SI STA IN CODA ANCHE SU STRADA TEVERINA DA SANTA LUICIA AVIA DELL’ARIGIANATRO NELLE DUE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 17 : 15 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 16. ASTRALSPA. IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA -VITERBO ULTIMO GIORNO DI MODIFICA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO PER I LAVORI GESTITI DA ASTRAL DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA ACQUA ACETOSA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA DELL A1 TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE PERMANGONO PERO’ ANCORA CODE DI SMALTIMENTO SEMPRE IN A1 MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI SI REGISTRANO INVECE CODE PER MALTEMPO IN PARTICOLARE TRA FERENTINO E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO QUINDI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITERBO STA CREANDO CODE IN DIREZIONE ORTE INOLTRE PER MALTEMPO CODE ANCHE DA BAGNI DI VITERBO A VITORCHIANO NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA CASSIA NORD DA FIERA DI VITERBO ALLA UMBRO LAZIALE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA PER LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO FIRENZE-ROMA DELL A1 TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE PERMANGONO PERO’ ANCORA CODE DI SMALTIMENTO SEMPRE IN A1 MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI SI REGISTRANO INVECE CODE PER MALTEMPO IN PARTICOLARE TRA FERENTINO E CEPRANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE PRESTARE ATTENZIONE CI SPOSTIAMO QUINDI SULLA SS675 UMBRO LAZIALE DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VITERBO STA CREANDO CODE IN DIREZIONE ORTE INOLTRE PER MALTEMPO CODE ANCHE DA BAGNI DI VITERBO A VITORCHIANO NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA CASSIA NORD DA FIERA DI VITERBO ALLA UMBRO LAZIALE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA PER LE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO SVINCOLO DELL’APPIA CHIUDIAMO INFINE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 15 : 30 - NEL TRATTO FIRENZE ROMA, TROVIAMO UN INCIDENTE CON CODE DI 6 CHILOMETRI IN DIREZIONE FIRENZE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO. ANCORA SOSPESA LA LINEA FL3 TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO. MENTRE, SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMO GIORNO DI MODIFICA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO PER I LAVORI A CURA DI ASTRAL ALL’ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA ACQUA ACETOSA.
- Scuola, Buonopane: 'Auspico che quest'anno la Regione sia più attenta al territorio irpino' - Mi auguro che, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, la Regione sia più attenta ad ... Siamo all'opera anche per migliorare la viabilità in vista del G7' Non solo progetti per il miglioramento ... avellinotoday
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