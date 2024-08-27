Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 11:30 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, TUTTAVIA SI SEGNALANO DISAGI SULLA NETTUNENSE DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 10 : 30 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLAPONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE EUR TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO SULE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 09 : 45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO E SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI GALLERIA APPIA MENTRE SU RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 9. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral.
- Bomba d'acqua su Argentera, Bersezio la frazione più colpita: rischio cedimenti - Nell'ordinanza comunale viene anche richiesto l'interessamento e l'intervento della Regione ... "Stiamo lavorando al fine di ripristinare il prima possibile la viabilità - conclude il sindaco Monica ... cuneocronaca
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