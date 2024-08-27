Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 09:45 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO E SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI GALLERIA APPIA MENTRE SU RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 09 : 15 - CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 9. L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 08 : 45 - FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZINALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE SU RALLENTA SULLA PONTINA ALL’ALTEZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 08 : 15 - FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO.
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