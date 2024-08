Verona-Juve ‘tanto lo annullano’ | tifosi non esultano per gol Vlahovic

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – “Tanto lo annullano”. Lasegna sul campo delconma ibianconeri, su X, non festeggiano per l’1-0. O meglio, aspettano l”abituale’ check del Var che analizza l’azione iniziata dal recupero palla di Locatelli. L’intervento del centrocampista appare pulito sul pallone e innesca l’azione rifinita da Yildiz e conclusa da. C’è però una certa esitazione a esultare quando la palla finisce in rete. Nella prima giornata di campionato, nel match vinto 3-0 con il Como, un gol diè stato annullato per un fuorigioco millimetrico di Cambiaso in una fase iniziale dell’azione. Anche a, per un fuorigioco netto, sullo 0-0 viene cancellato un gol del baby Savona, che si rifarà realizzando il provvisorio 2-0.lononper golseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .