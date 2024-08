Vasseur A Monza con buon morale gara unica nel suo genere

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024)(ITALPRESS) – “Arriviamo asu diper come siamo riusciti a performare ina Zandvoort, a dimostrazione di come in questa Formula 1 molta differenza la faccia anche un’esecuzione perfetta, ovvero la capacità di riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti e sfruttare al meglio il potenziale del pacchetto a disposizione”. Così Fred, team principal della Scuderia Ferrari, in vista del Gran Premio d’Italia, ladi casa per eccellenza della Rossa che andrà in scena questo weekend all’Autodromo Nazionale di. “E’ unaa sè stante sotto ogni aspetto: la pista ènel suo, è rimasta l’super veloce presente in calendario, e quest’anno sarà almeno in parte da riscoprire dato che è stata interamente riasfaltata e anche i cordoli di alcune curve sono stati modificati – ha aggiunto-.