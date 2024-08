Vandalizzata edicola votiva in Via Cumana a Giugliano tra cumuli di rifiuti e ingombranti

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 27 agosto 2024)la tavola a corredo di unain via. Un atto che ha suscitato l’indignazione di molti cittadini e devoti. La tavola in legno con il messaggio di fede per la Vergine Maria è stato divelto dalla cappelletta in strada dedicata alla Madonna. Visibili i pezzi di intonaco sull’asfalto venuti L'articoloin ViatradiTeleclubitalia.