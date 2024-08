Us Open Sinner vince in rimonta e accede al secondo turno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Jannikapproda aldegli Us. L'altoatesino, numero uno al mondo, parte molto male e cede il primo set all'avversario, poi liquida in quattro set l'americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in 2h24' di gioco. Aldovrà vedersela con un altro statunitense, Alex Michelsen.