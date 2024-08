Under the bridge recensione | il bullismo fino alle estreme conseguenze

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 27 agosto 2024) di Stefano Di Maria La serie dell’estate su Disney + èTHE. Conviene recuperarla se si è in cerca di un titolo di grande qualità visiva e interpretativa, capace di far riflettere e puntare i riflettori su tematiche spinose. In questo caso ile le sue, a partire da una