Un po’ di zucchero e tanta musica | ‘Mary Poppins’ compie 60 anni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Sono passati 60è ancora il film più supercalifragilistichespiralidoso che ci sia. Era il 27 agosto 1964 quando il lungometraggio in tecnica mista fortemente voluto da Walt Disney veniva presentato per la prima volta al Grauman’s Chinese Theatre di Los Angeles. A creare il personaggio della tata magica che scende dal cielo per occuparsi dei figli dei coniugi Banks, fu la scrittrice australiana P. L. Travers che nel 1934 pubblicò il primo degli otto libri su Mary Poppins. Tra i tantissimi bambini che in tutto il mondo si innamorarono del romanzo, ci fu anche Diane, figlia di Walt Disney. Grazie a lei il papà di Topolino decise di produrre un film su Mary Poppins ma convincere Travers a cedergli i diritti non fu facile: ci vollero circa vent’, Disney li acquisì finalmente nel 1961.