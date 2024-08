Trofeo Cesare Pantanetti Successi di Busbani e Stacchiotti nell’attesa gara di Montecosaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Arrivo a tre, nella corsa clou del 44°, per Master di alto profilo e di lungo pregevole corso. Nella classica di, il sorriso vincente è di Riccardo, scortato sul traguardo dai fratelli romagnoli Manuel e Michele Senni. Per il recanatese già bel professionista (d’oro dal Giappone al ‘Sicilia’) è un’altra soddisfazione. Per il gruppo amatoriale Crainox - Capitani Minuterie Metalliche è la conquista dell’intero podio assoluto. La giornata è piena per il sodalizio dorico, che si impone anche nella corsa parallela degli amatori maturi con il gentleman Giampaolo, seguito dai supergentlemen Vinicio Rosario e Giovanni Lattanzi. Premiato dalla cospicua e qualificata partecipazione l’organizzatore Team Finproject (140 iscritti, 120 classificati, complessivamente).