Tragedia in casa Mariah Carey | morte lo stesso giorno mamma e sorella

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 27 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 27 Agosto 2024, 10:58 Durante lo scorso weekend la cantante statunitense, 55 anni, ha perso sia laPatricia di 87 anni, che laAlison di 67 anni, per cause che non sono state rese note. Lo conferma People, a cui la cantante confessa: “Il mio cuore è spezzato L'articoloinloproviene da Il Difforme.