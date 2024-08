Tragedia a Vimercate 67enne muore schiacciato da una balla di fieno

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 agosto 2024) Un uomo di 67 anni è mortoda unadidel peso di circa 800 chili mentre si trovava al lavoro in un'azienda a, in provincia di Monza. Sulla dinamica dell’incidente, al momento non ancora nota, sono al lavoro le forze dell’ordine e il personale di Ats. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco.