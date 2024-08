Traforo del Monte Bianco chiusura di 15 settimane per lavori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildelchiuderà dal 2 settembre al 16 dicembre per avviare importantidi ristrutturazione. Lo hanno annunciato le società concessionarie. Costruita 60 anni fa, utilizzata quotidianamente da migliaia di veicoli, per la struttura bidirezionale lunga 11,6 km è arrivato il momento didi ingegneria civile "di grandi dimensioni", ha fatto sapere Tmb-Geie in un comunicato stampa. Ierano previsti per il 2023 ma sono stati rinviati per una frana sull'autostrada A43. Riguarderanno due porzioni della volta del tunnel, per un totale di 600 metri. "In caso di esito positivo", entro il 2025 sono previstisu ulteriori 600 metri. L'investimento complessivo è di 50 milioni di euro.