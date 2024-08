Traffico Roma del 27-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Luceverdetrovati all’ascolto disagio alanche per un incidente sul viadotto della Magliana abbiamo code da viale Isacco Newton a via della Magliana in direzione dellaFiumicino stessa situazione lungo il raccordo anulare concludi in carreggiata esterna tra Appia Anagnina anche qui Viene segnalato un incidente sulla diramazione diSud abbiamo file da Torrenova verso il la polizia locale Ci segnala rallentamenti su via polense a causa della caduta di un albero nei pressi di via tivolese massima cautela nella guida possibile la chiusura ale rallentamenti e code su via Salaria segnalati tra Settebagni E a tratti e nei due sensi di marcia in viale Giotto per riprese cinematografiche chiuso alfino alle ore 21 il tratto compreso tra via Leon Battista Alberti e via Francesco burro In entrambe le direzioni chiusa fino al 2 settembre lo ricordiamo per ...