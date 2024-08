Traffico Roma del 27-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale chi usa lo ricordiamo per lavori la tangenziale est c’è tra l’uscita verranno San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni riapertura programmata per il prossimo 2 settembre attive modifiche alla viabilità per lavori di rifacimento del manto stradale in via Crescenzio tra via e Piazza Risorgimento prestare attenzione alla segnaletica deviat e anche le linee bus di zona in viale Giotto dalle 15 a cessate esigenze per consentire il regolare svolgimento di riprese cinematografiche resterà chiuso alil tratto tra Piazzale Ostiense via Leon Battista Alberti deviata anche la linea bus 715 per la giornata di oggi in particolare dal pomeriggio previste sul Lazio piogge anche a carattere temporalesco emanato un allerta meteo gialla lungo il bacino medio del Tevere e bacini di ...