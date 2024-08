Traffico Roma del 27-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla diramazionesud con coda e tra Torrenova e il raccordo In quest’ultima direzionein coda sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzionerimosso da poco un incidente chiusa lo ricordiamo per lavori la tangenziale est tra l’uscita verrà San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni la riapertura È programmata per il prossimo 2 settembre lavori anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni proseguiranno fino a fine agosto i lavori di potatura su viale Marconi e via Volpato previsti restringimenti di carreggiata in base all’ avanzamento delle varie operazioni in viale Marconi tra Piazza Righi e Piazza della Radio e in via Giovanni Volpato tra via Eugenio Barsanti e via Antonio Pacinotti ...