Torna Pomigliano Jazz | dal 6 al 9 settembre

(Di martedì 27 agosto 2024)al 9la XXIX edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo, nella sua consolidata formula itinerante, giunge ad’Arco. Dopo i concerti alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile e all’Anfiteatro romano di Avella e i 3 eventi speciali al tramonto sul Vesuvio, la programmazione del festival prosegue con 4 giornate e serate alla Stazione della Circumvesuviana did’Arco, realizzate in collaborazione con EAV. Temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di manutenzione sulla tratta Napoli-Baiano, la stazione disi trasformerà in uno spazio vivo dedicato alla scena musicale contemporanea, alla creatività giovanile e alle nuove tendenze con concerti, dj set, performance artistiche e la mostra “Sound Stories”.