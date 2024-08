Torna la Battaglia dell’XI secolo e Taranto si tuffa nella storia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 27 agosto 2024) Una città che, sempre più, si riappropria delle sue radici. Operatori culturali che, da anni, sono impegnati sul territorio per offrire progetti di alto valore. È il caso della ormai celebretra Normanni e Bizantini. Un evento unico – con protagonista– che rientra in un più ampio progetto di divulgazione e di conoscenza. Racconta lo scontro per la conquista della città e del ricco Sud Italia ed è accreditato come la più rappresentativa e importante rievocazione storica a livello nazionale di unamedievale.Un orgoglio tutto tarantino e pugliese, complice il lavoro di questi anni dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine che ha dato vita ad un attrattore di eccellenza per la promozione turistica e culturale.